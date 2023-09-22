أول أيام الخريف.. طقس حار وانخفاض الرطوبة على أغلب الأنحاء

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كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يبدأ غدا السبت أول أيام فصل الخريف، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل الحرارة ليلا.

أيضا توقعت الهيئة أن تنخفض نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يعمل على الإحساس بانخفاض الحرارة.

كما توقعت الهيئة أن تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى مما يعمل على تلطيف الأجواء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباح الغد من الساعة الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء.







