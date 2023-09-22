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هل يؤثر نوع عداد الكهرباء على سعر الفاتورة؟.. الشركة القابضة توضح

04:23 م الجمعة 22 سبتمبر 2023

عداد الكهرباء

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كتب - مصراوي:

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن اختلاف نوع العداد "قديم أو مسبق الدفع" لا يؤثر على أسعار الفاتورة أو طريقة الحساب.

وأوضحت في بيان لها، أن العداد الكودي والقانوني (الإسمي) كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن،وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث أنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

وأشارت إلى أن الاختلاف يكون فقط أن العداد الكودي عداد بدون اسم ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد القانوني أو الإسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.

سوق مصراوى

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