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BBC

وكيل "دينية الشيوخ": ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة ضمانة للعبور للمستقبل

03:00 ص الجمعة 22 سبتمبر 2023

النائب نادر يوسف نسيم

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كتب- سامح السيد:

قال نادر يوسف، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، أمن قومي من الدرجة الأولى لمصر، حيث إنه هناك تحديات كبيرة وبالغة والرئيس وحده برؤيته قادر على التصدي لها.

وأعلن نادر نسيم في تصريح صحفي له، أنه يؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، نظرًا للجهد الكبير الذى يتم بذله من أجل الشعب المصرى، وما تم على أرض الواقع من مشروعات عملاقة في الجمهورية الجديدة وقدرة الوطن على التغلب على تحديات كثيرة.

وأضاف: الرئيس السيسي صاحب مشروع وحلم لهذا الوطن، وكل يوم نرى على أرض الواقع إنجازات فى كافة المناحى، وكل المجالات والسنوات الماضية اثبتت تماما للجميع قدرته على حمل المسؤولية والانطلاق بالوطن للمستقبل.

وتابع: ما تم خلال السنوات التسع الماضية لا يمكن أن يتحقق في دول أخرى الا بعد عقود، متابعا: ترشح السيسي ضمانة للوطن، ولابد أن يستمر ليحقق حلم المصريين فى بلد آمن، وينمو بشكل كبير ومستقر ونطمئن جميعا على المستقبل.

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