المنازل والمحلات والمنشآت.. هل يمكن تركيب عداد الإنارة بتوكيل رسمي عام؟

كتب - محمد صلاح:

يتساءل عدد كبير من ملاك العقارات ومستأجري الوحدات السكنية والمحال والمنشآت الصناعية عن إمكانية التقدم لفروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء بطلب لتركيب عداد الإنارة للوحدة أو المنشأة الخاصة به، وذلك في حال تفويضه لشخص آخر بتوكيل عام رسمي من الشهر العقاري.

وقال قسم الاشتراكات بإدارة الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرةعبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،إنه يمكن تركيب عداد الإنارة بتوكيل رسمى عام في حاله العداد القانوني، ولا يتطلب ذلك في العداد الكودي، كما لا يحق لأحد رفع العداد إلا بتوكيل خاص فقط.

وأشار إلى أن القيمة المالية لتركيب عداد الكهرباء لعام 2023 للأحادي تبلغ 1247 جنيهًا شاملة ضريبة القيمة المضافة ومصاريف النقل والتخزين، وقيمة عداد الكهرباء الثلاثي 1547 جنيهًامع الوضع في الإعتبار إضافة 285 جنيهًا كمصاريف تركيب العداد.

وأوضح أن المستندات يجب أن يقدمها المواطن الراغب في تركيب عداد الكهرباء هي:

- تقديم مستند ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر لمالك الوحدة المراد تركيب العداد لها.

- تقديم إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- تقديم إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.