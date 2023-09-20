وزير التنمية المحلية: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

أشاد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالدور المهم الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في المحافظات فيما يخص دعم جهود الدولة والحكومة في خدمة المرأة والأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمجلس.

كما أشاد وزير التنمية المحلية بجهود الدكتورة مايا مرسي للنهوض بوضع المرأة المصرية في مختلف مجالات عمل المجلس ، لافتاً إلي إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الوزير الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية بتمكين المرأة المصرية في ظل إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، مشيراً إلى أن اهتمام الوزارة بمحور التمكين الاقتصادي للمرأة على أرض القرى والمدن المصرية عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، بالإضافة إلي المبادرة التي أطلقتها الوزارة في احتفالية يوم المرأة المصرية عام 2021 لدعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القري وتمكين المرأة اقتصاديا وتسويق منتجاتهن والترويج لها داخليا وخارجيا.

ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في مجالات عمل الإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات وتوليها العديد من المناصب القيادية خلال الفترة الأخيرة في عدد كبير من المحافظات بإلإضافة إلي الديوان العام للوزارة.

بدورها، وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خالص الشكر والتقدير إلى اللواء هشام آمنة لتعاونه المثمر ودعمه للمجلس وفروعه بالمحافظات، كما وجهت الشكر الى جميع المحافظين أيضًا على مساندتهم للمجلس وفروعه بالمحافظات.

واستعرضت جهود المجلس في ملف تمكين وحماية المرأة عبر المشروعات والبرامج المتنوعة التي يطلقها في جميع المحافظات، وتطرقت إلى جهود المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وأكدت أن المجلس يولي اهتماما كبيرا بمحور التوعية باعتباره محورا متقاطعا مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وشهد هذا المحور تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية عبر جهوده في الحملات على الارض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية بهدف توعية المرأة بحقوقها وبجهود الدولة في الملفات المختلفة، ولفتت إلى حملة طرق الأبواب الأخيرة التي تحمل عنوان "بلدي أمانة" وتستهدف رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، وتعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدي لها، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن، وأكدت أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث في التصدي لكافة الأزمات التي يمر بها الوطن.​