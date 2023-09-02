محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا مع أعضاء النواب لمناقشة المشروعات التنموية



كتب- محمد أبو بكر:

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء موسع مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر و إمبابة لبحث ومناقشة أبرز المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة وخطط العمل المستقبلية .



وحضر اللقاء، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، و السيد محمد نور السكرتير العام المساعد، والنواب خالد طايع، و أسامة الأشموني، و طارق الطويل، و أحمد رمزي، والنائب طارق تهامي، و يحيي المشد، و أحمد الشراني، و فريدة الشوباشي، و نشوي الديب، و هند رشاد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.



وكانت المحافظة اليوم شنت حملات لمواجهة التعديات على الطريق العام للمقاهي والكافيهات الكائنة بشارع الأربعين بحي الهرم وذلك استجابة لشكاوى المواطنين الواردة لما تسببه من إعاقة لحركة المارة والمركبات ووضع الكراسي والترابيزات بالطريق العام و لإدارتهم بدون ترخيص و الازعاج والضوضاء المستمر الذي تصدره الكافيهات للمواطنين من قاطني المنطقة لاستخدامهم مكبرات الصوت .