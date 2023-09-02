"الصحفيين" تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ مساء اليوم

كتب- إسلام لطفي:

تقيم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة للاحتفاء بعميد الرواية العربية نجيب محفوظ بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لرحيله، مساء اليوم السبت، تحت عنوان "نجيب محفوظ حضور دائم".

ويشارك في الندوة الناقد الدكتور حسين حمودة، والروائي عزت القمحاوي، والناقد والروائي سيد الوكيل، ويدير حلقة النقاش الكاتب طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة.

وتقام الندوة بالقاعة المستديرة بقاعة أمين الرافعي بالدور الثالث بمبنى النقابة.

وتأتي هذه الندوة بداية لسلسلة من ندوات وحلقات نقاش تحتفي بأعلام الإبداع والفكر المصريين، وسيكون الاحتفاء التالي بعميد الأدب العربي طه حسين في أكتوبر المقبل بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيله لم يخفت خلالها حضوره، ولم يتراجع أثره العظيم في الثقافة المصرية والعربية.​