32 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الثلاثاء- أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 33 24

بنهــــا 32 24

دمنهور 31 23

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 32 23

الزقازيق 33 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 30 24

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 23

العريش 30 22

رفح 31 22

رأس سدر 35 24

نخل 34 18

كاترين 30 15

الطور 33 24

طابا 33 25

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 29 23

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 22

السلوم 29 20

سيوة 34 22

رأس غارب 35 25

الغردقة 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 36 26

حلايب 32 27

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 32 29

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 34 23

أسيوط 35 22

سوهاج 36 23

قنا 39 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 38 22

أبوسمبل 39 26