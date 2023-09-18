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BBC

تراجع الحرارة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

07:57 م الإثنين 18 سبتمبر 2023
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء وتحسن نسبي في الأجواء حتى آخر الأسبوع.

وأوضحت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت: "تظهر السحب المنخفضة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والتي تعمل على تلطيف الأجواء"، كما تنخفض الرطوبة ليلاً لتعطي مزيداً من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة السحب المنخفضة

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