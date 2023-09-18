«رحلة إلى مركز الأرض».. في احتفالية العلوم 2023 بمكتبة الإسكندرية

كتب- محمد شاكر:

ينظِّم مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، احتفالية العلوم للعام السابع عشر على التوالي، يومي 20 و21 سبتمبر 2023 من التاسعة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، في ساحة الحضارات (البلازا) بمكتبة الإسكندرية.

تتناول الاحتفالية هذا العام موضوع «رحلة إلى مركز الأرض»، عن طريق تقديم عدد من الأنشطة العلمية وورش العمل التفاعلية المتعلقة بموضوعات مختلفة حول جيولوجيا الأرض، والطبقات الأرضية، وكيفية التنقيب عن الحفريات وتحليلها، وتاريخ حياة الحيوانات المنقرضة على الأرض مثل الديناصورات.

تهدف أنشطة الاحتفالية بشكل مباشر إلى تبسيط العلوم والحقائق العلمية، وتزويد الطلاب بالتطبيقات العملية اللازمة للتكامل مع المناهج الدراسية، هذا بالإضافة إلى تقديم عروض علمية تضم عددًا من التجارب والأنشطة التفاعلية المشوقة في جوٍّ من المرح والإثارة.