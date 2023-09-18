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الفقي: الدولة خصصت أكثر من 75 مليار جنيهًا لزيادة الحد الأدني للأجور

07:00 ص الإثنين 18 سبتمبر 2023

الدكتور فخري الفقي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاءت لتخفيف الأعباء على لتسارع الغلاء، وهي أحد أهم محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (من مصر) على قناة سي بي سي، إن حزمة القرارات التي أعلنها السيسي نتيجة وأثناء افتتاحه عدد من المشروعات التنموية ببني سويف؛ تهدف إلى تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ببرامج وطنية للإصلاح الاقتصادي بـ 3 مرات، أولها أكتوبر الماضي بتكلفة 67 مليار جنيه، والموزانة الخاصة بـ أبريل، والحزمة الحالية.

وأوضح الفقي، أن وزير المالية لم يعلن عن التُكلفة بعد، لكنها قد تصل إلى أكثر من 75 مليار جنيه، وذلك نتيجة أن الاقتصاد المصري قادر على إنشاء مثل هذه الحزم على (البسطاء والطبقة المتوسطة)، لافتاً أن ذلك يُعد إحدى مخرجات الحوار الوطني.

يذكر أن عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى للدخل لكافة العاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 للدرجة السادسة.

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