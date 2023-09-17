نشاط رياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع
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كتب- محمد شاكر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، إلى الجمعة 22 سبتمبر.
طقس الأحد
يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليًلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
طقس الإثنين
- شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
الثلاثاء.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
من الأربعاء إلى الجمعة..
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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