الطقس غدا الخميس.. درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة وحالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس 14-9-2023.

وأضافت الأرصاد في بيان الأربعاء، إلى استقرار الأحوال الجوية على كل الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أن الموج يكون معتدل على البحر المتوسط بارتفاع 1.5 إلى 2 متر، ويكون كذلك على البحر الأحمر بارتفاع 1.5 إلى 2.25 متر.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية على أغلب الأنحاء فيما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبري، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون معتدلة على باقي الأنحاء.