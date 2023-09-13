شبورة مائية وحرارة شديدة بهذه المناطق.. حالة الطقس غدا الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 14/9/2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت "الأرصاد" في بيانها، أنه يسود غدا طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أوضحت الأرصاد في بيانها، وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة إلى وجود، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.