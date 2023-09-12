(100 يوم صحة) تقدم 434 ألفا و771 خدمة بمحافظات الجمهورية خلال يوم

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إنه تم تقديم 434 ألفا و771 خدمة خلال حملة (100 يوم صحة) أمس بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الخدمات التي قدمتها الحملة تضمنت 10 آلاف و313 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة - في أول زيارة - فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفا و311 خدمة.

وأضاف أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ2491 طفلا، فيما قدمت 27 ألفًا و311 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار إلى أن الحملة قدمت 4 آلاف و147 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و655 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

ولفت إلى أنه تم علاج 1913 مواطنًا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ11 ألفا و335 مواطنا، وقدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون - الرئة - عنق الرحم) بملء 15 ألفا و113 استمارة استبيان، حيث أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 8 آلاف و146 مواطنا.

وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 100 ألف و250 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 72 ألفا و367 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 146 ألفا و492 طفلا .

واستطرد أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و120 خدمة في مجال الصحة النفسية شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

ولفت إلى أن الحملة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألف مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين لتلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا جميع المواطنين للتوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».​