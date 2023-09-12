"الصحفيين" تعرب عن تضامنها مع الشعبين المغربي والليبي وتعزيهما في ضحايا الكوارث
كتب- إسلام لطفي
أعربت نقابة الصحفيين المصريين عن خالص تعازيها للشعبين الشقيقين في المغرب وليبيا بسبب كارثتي الزلزال والإعصار المدمر اللتان خلفتا آلاف الضحايا من الأشقاء في البلدين.
وقالت النقابة: نعزي الشعب الليبي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عددًا من مدن شرق ليبيا. كما أعربت النقابة عن تضامنها الكامل مع الضحايا، وأنها تتضرع إلى الله بأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وعلى المفقودين بالنجاة والسلامة.
كما أعربت نقابة الصحفيين عن كامل تضامنها مع الشعب المغربي الشقيق في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي أودى بحياة آلاف الضحايا، ودمر العديد من المدن والقرى المغربية.
ودعت النقابة المنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية كافة إلى المسارعة بتقديم يد العون والمساعدة للمنكوبين في البلدين.
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