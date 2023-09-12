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عرض "فريدة" يشارك في مهرجان الخريف الدولي للمسرح ببلغاريا

03:36 م الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
  • عرض 7 صورة
    عرض فريدة
  • عرض 7 صورة
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  • عرض 7 صورة
    عرض فريدة
  • عرض 7 صورة
    عرض فريدة
  • عرض 7 صورة
    عرض فريدة
  • عرض 7 صورة
    خالد جلال
  • عرض 7 صورة
    عرض فريدة
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كتب- محمد شاكر:

يشارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، بعرض المونودراما "فريدة" فى فعاليات مهرجان الخريف الدولي للمسرح "مشاهد على مفترق الطرق" بمدينة بلوفوديف ببلغاريا .

"فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت، ومن المقرر أن يقدم العرض بمسرح بلوفوديف في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء وتعد هذه المشاركة الأولى للبيت الفني للمسرح بدولة بلغاريا، تحقيقا لما يسعى إليه البيت الفني للمسرح من تواجد للمسرح المصري في المحافل والمهرجانات دوليا .

ويقول المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، إن هذه هي المشاركة الدولية الثالثة لعرض "فريدة" ضمن الفعاليات الدولية، حيث قدم العرض ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022 بالأردن، بالإضافة إلى مشاركته بمهرجان الزرقاء للمونودراما، وقدم العرض لعدة مواسم بالقاهرة كان آخرها شهر يوليو الماضي وشهد نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا .

مونودراما "فريدة" عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى .

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عرض فريدة مهرجان الخريف الدولي للمسرح بلغاريا المخرج خالد جلال

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