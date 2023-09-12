العاصفة دانيال مستمرة.. والأرصاد الجوية تحذر من رياح مثيرة للرمال وأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما نتعرض له اليوم من تقلبات في حالة الطقس نتيجة بقايا العاصفة دانيال التي بدأت في مصر منذ أمس الاثنين.

وأضافت غانم: يوجد فرص أمطار خفيفة على القاهرة اليوم وفي الغد، ومتوسطة على السواحل الشمالية، مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في رياح جنوبية غربية تؤدي إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة من الصحراء الغربية.

وتابعت: "يوجد تراجع 4 درجات في الحرارة على أغلب الأنحاء، لكن تظل نسبة الرطوبة مرتفعة نتيجة الرياح القادمة من البحر المتوسط والمحملة بكميات كبيرة من بخار الماء".

وأشارت إلى انتهاء الرياح المثيرة للأتربة اليوم، بينما بقايا العاصفة دانيال تصل غدا سيناء ومدن القناة وتنتهي تماما يوم الخميس على أغلب الأنحاء.​