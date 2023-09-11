انخفاض الحرارة و أمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء.

وقالت الأرصاد، أنه من المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق.

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث 60%، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، و جنوب سيناء 40 درجة.