السيسي يعرب عن خالص تعازيه للشعب الليبي في ضحايا العاصفة دانيال
تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد.
وأضاف: "وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً".
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