السيسي يعرب عن خالص تعازيه للشعب الليبي في ضحايا العاصفة دانيال

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد.

وأضاف: "وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً".