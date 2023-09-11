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السيسي يعرب عن خالص تعازيه للشعب الليبي في ضحايا العاصفة دانيال

06:26 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد.

وأضاف: "وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً".

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