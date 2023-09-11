"العمل": تدريب مهني لفتيات أسيوط على التفصيل والخياطة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، افتتاح مديرية العمل بمحافظة أسيوط، دورتين تدريبيتين بالمجان على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، بمركز التدريب المهني بـ"بني غالب".

وقالت الوزارة، في بيان الإثنين، إن ذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير خاص بهم تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة في ضوء توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بضرورة الاهتمام بتنفيذ برامج تدريبية للشباب من الجنسين تتوافق مع متطلبات سوق العمل تساعدهم في الحصول على فرصة عمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، أنه تفقد سير العملية التدريبية في الدورتين التدريبيتين وانتظامها دون أي معوقات تذكر.

وأشار إلى أن التدريب يتضمن على جوانب نظرية وعملية، ويشمل عدد من المميزات من بينها توفير وسيلة انتقال من وإلى مركز التدريب، والمواد الخام اللازمة لعملية التدريب، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح.

كما يتضمن التدريب تنفيذ الدورات التدريبية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة وذلك في ضوء القواعد والضوابط التي تصدر من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.