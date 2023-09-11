أمطار وأتربة.. الأرصاد تنشر صورا لشكل العاصفة دانيال

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى شكل العاصفة على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن العاصفة تؤثر على أقصى غرب البلاد ولكن في صورة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما يصاحبها سقوط الأمطار على السلوم -مطروح- سيوة تمتد إلى الإسكندرية مساء.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال وصلت الأراضي الليبية أمس تتجه الآن إلى الحدود المصرية ومن المتوقع لها أن يصل تأثيرها إلى غرب البلاد خاصة بمناطق السلوم وسيوة ومطروح وتصل إلى الإسكندرية مساء اليوم.

وتابعت: "يوجد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد.

وأكدت أن الأمطار الرعدية التي تتوجد على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة غدا الثلاثاء، لافتة إلى أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية بداية من الثلاثاء.

وأشارت إلى أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما على الأراضي المصرية.​