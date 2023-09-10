نقيب المحامين يلتقي النائب العام لبحث حل أزمة محامي كوم أمبو



كتب- إسلام لطفي:

التقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بالنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، وذلك لبحث سبل حل أزمة أسامة إبراهيم، محام كوم أمبو.



وأكد نقيب المحامين، أن النائب العام، وعد بسرعة إنهاء وحل الأزمة.. ويأتي ذلك اللقاء في إطار مساعِ نقيب المحامين، لسرعة الإفراج عن المحامي.



وحضر اللقاء، أبوبكر ضوة الامين العام المساعد، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، وحمادة كرورة نقيب محامي أسوان، ومصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق.



وعبدالحيلم علام، نقيب المحامين، أجرى اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، منذ بداية الأزمة للتعرف على آخر المستجدات، والإجراءات المتخذة تجاه الزميل، ولمعرفة التحقيقات التي تمت مع الزميل المحامي.



وشكل لجنة من نقابة محامي أسوان الفرعية، ومن أعضاء مجلس النقابة العامة، لمتابعة كافة التحقيقات التي تجرى مع الزميل المحامي، لحين الانتهاء منها وإخلاء سبيله.