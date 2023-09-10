"منتدى ثقافة وإبداع" يستضيف شباب المترجمين فى الجامعات المصرية
كتب- محمد شاكر :
يستضيف مركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا في الخامسة مساء اليوم الأحد 10 سبتمبر "منتدى ثقافة وابداع"، والذي يقام هذا الشهر تحت عنوان "شباب المترجمين فى الجامعات المصرية".
ويستضيف المنتدى د. أحمد القاضى، د. دينا رمضان، د. مرسى عواد.
ويدور الحديث حول تجاربهم مع شباب المترجمين التى أسفرت عن ثلاثة كتب مترجمة هى: "القرية"، "علم اللغة البيئى" و"المعرفة المستدامة" وهى نتاج تعاون بين المركز القومى للترجمة ووزارة التعليم العالى.
كما يتحدث عدد من شباب المترجمين الذين شاركوا في مسابقة "ترجم وابدع"، ويدير اللقاء الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المنتدى.
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