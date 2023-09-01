أجندة قصور الثقافة| انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.. وملتقى مراسم رأس البر



كتب- محمد شاكر

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، اعتبارا من اليوم الجمعة 1 سبتمبر وحتى الخميس المقبل 7 سبتمبر.



من أبرز تلك الفعاليات انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 23، والذي تدشن فعالياته غدا السبت 2 سبتمبر بديفيليه فني أمام ديوان عام المحافظة القديم، بمشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، ويقام حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في اليوم التالي بقصر ثقافة الإسماعيلية في تمام الثامنة مساء بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وعدد من سفراء الدول المشاركة والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وطوال فترة المهرجان المستمر حتى الثامن من سبتمبر الحالي، تقدم فرق الفنون الشعبية المصرية التابعة لقصور الثقافة وهي العريش، الإسماعيلية، مطروح، حرية إسكندرية، الشرقية، ملوي، سوهاج، الأقصر، وأسوان، بالإضافة ل 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا، فنونها التراثية المعبرة عن ثقافاتها الشعبية، في كل من نادي الشيخ زايد، نادي الفيروز، نادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين.



وتطلق الهيئة أسبوعا ثقافيا جديدا بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدمياط مركز فارسكور خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر تستكمل به ما قدمته من أسابيع ثقافية بقرى المبادرة في المحافظات المصرية ضمن برامج العدالة الثقافية.



كما تستعد هيئة قصور الثقافة لتنظيم ملتقى مراسم رأس البر للرسم والتصوير بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين في الفترة من 6 وحتى 23 سبتمبر بمركز محمود مختار بالقاهرة، حرصا منها على تطوير الحراك الثقافي والفني.



كما تواصل الهيئة تقديم عروضها الفنية المقامة ضمن معرض الكتاب الأول بمحافظة السويس، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ويضم أحدث ما أصدرته هيئة قصور الثقافة خلال العام الحالي.



وتحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، تستمر فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، حتى الخامس من سبتمبر ضمن برنامج تطوير العشوائيات، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والتوعوية، ورش فنية للأطفال، مسابقات وألعاب ذهنية وورش حكي.



كما تشهد مدينة برج العرب بالمحافظة هذا الأسبوع، قافلتين ثقافيتين بقريتي التنمية ومحمد فريد، يتضمنا مجموعة من الندوات والورش الفنية، هذا إلى جانب عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، ضمن مشروع القوافل بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.



وتضم الأجندة هذا الأسبوع مجموعة من الفعاليات التي تناقش قضايا الساعة، منها قيم المواطنة، تأثير المشروعات القومية على التنمية، الفن وتبادل الثقافات، المرأة في الجمهورية الجديدة، ظاهرة الاحتباس الحراري، وبعض القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب اللقاءات الأدبية، الورش الفنية، ورش تعليم الموسيقى والغناء، الحساب الذهني، والدراما الحركية، بالمواقع التابعة للهيئة بالمحافظات.