صور.. محافظ جنوب سيناء يوقع اتفاقية تآخي بين شرم الشيخ وهيراكليون اليونانية

جنوب سيناء – رضا السيد:

وقع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفاسيليس لامبرينوس، عمدة مدينة هيراكليون بجزيرة كريت اليونانية، اليوم الجمعة، على اتفاقية للتعاون والتآخي وتبادل الخبرات في العمل السياحي المشترك، بين مدينتي شرم الشيخ ومدينة هيراكليون اليونانية.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء خالد فودة لليونان في إطار الجولات التي يقوم بها من أجل تنشيط السياحة، وفتح أسواق سياحية أوروبية جديدة واعدة، وفي حضور السفير عمر عامر، السفير المصري باليونان، وأسقف كنوسو ميثوديوس فيرنيداكيس، وعدد من رجال الأعمال المصريين واليونانيين.

وأكد محافظ جنوب سيناء على أهمية التعاون والتآخي مع عدد من المدن السياحية العالمية بأوروبا وآسيا وأفريقيا، بهدف زيادة التبادل السياحي والثقافي والرياضي، وزيادة تنوع الأسواق السياحية الواعدة.

وأوضح المحافظ، أنه يحرص على إبرام اتفاقيات تأخي بين مدن خليج العقبة السياحية "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا" مع كافة المدن السياحية حول العالم، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع اتفاقية تآخي بين مدينتي دهب المصرية ومدينة خرسيخوس "دهب القبرصية".

ولفت إلى أن طبيعة جنوب سيناء الساحرة، جعلت من منتجعاتها السياحية حالة فريدة من نوعها، لكونها لا تمتلك السياحة الشاطئية فقط، بل توجد بها كافة المقومات السياحية، من بيئية لما تمتلكه من محميات طبيعية، وجبلية ويجري خلالها رحلات السفاري والتخييم داخل الجبال، والسياحة الثقافية، والدينية، والبحرية، وغيرها.