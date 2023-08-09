بشرى من الأرصاد: رياح بسرعة 50 كيلو متر وتراجع الحرارة خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الخميس سيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكد الهيئة: تنشط الرياح على بعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا.

وأشارت الهيئة إلى أن سرعة الرياح تصل لـ 30 إلى 50 كيلو متر في الساعة على مناطق ومدن العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، ما يعمل على ارتفاع الأمواج من ١.٥ : ٢.٥ متر .

وتابعت الهيئة: درجات الحرارة تكون على القاهرة 33 درجة بينما المحسوسة تصل لـ35 درجة، والمناطق الجنوبية لـ 43 درجة، والسواحل الشمالية لـ32 درجة..

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