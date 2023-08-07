مفاجأة.. عودة سليمان وهدان لمجلس إدارة نادي الزمالك

كتب- محمد عمارة:

كشف سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الصادر بحقه حكم بعزله من منصبه، وجه له دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة الأخير، الذي عقد في منزل الأخير منذ يومين.

وقال سليمان لمصراوي، الاثنين: جلست مع المستشار مرتضى منصور وتحدثنا سويا في جميع الأمور بعد تدخل من عدة أطراف لمصلحة النادي، وشرحت وجهة نظري، وما حدث اختلاف في وجهات النظر، واتفقنا أن المرحلة المقبلة مرحلة مهمة لحل أزمات النادي.

وأضاف سليمان: ما زلت أحتفظ بعضويتي في مجلس إدارة النادي، ونعد الجماهير أن تكون الفترة المقبلة فترة عمل لصالح النادي الأبيض.

كان مرتضى منصور، قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي الزمالك قبل فترة "أعتز بصداقة سليمان وهدان، ولكن عضويته من المجلس سقطت بعد غيابه عن الحضور لثلاث جلسات متتالية".