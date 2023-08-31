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هل تختلف أسعار تذاكر القطارات بعد افتتاح محطة بشتيل؟

01:17 م الخميس 31 أغسطس 2023
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كتب- محمد نصار:

تصوير: محمد معروف

قال المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن أسعار تذاكر القطارات من محطة قطارات الصعيد ستكون كما هي بالنسبة لمحطة مصر برمسيس.

وأضاف عامر، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن هذا الأمر بالنسبة للقطارات المباشرة من محطة القيام إلى محطة الوصول.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد أن أسعار التذاكر مختلفة بالنسبة لقطارات المحطات والمراكز حسب محطة الوصول للراكب.

وتابع المهندس محمد عامر أنه سيتم إعلان تفاصيل التذاكر وأسعارها مع بداية تشغيل المحطة خلال الفترة القادمة.

وتابع أن تحديد أسعار تذاكر الركوب يكون بناءً على عدد الكيلومترات التي يقطعها الراكب من محطة الركوب حتى محطة الوصول.

سوق مصراوى

أسعار تذاكر القطارات محطة بشتيل افتتاح محطة بشتيل المهندس محمد عامر

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