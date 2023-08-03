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الجيش الثالث الميداني ينظم عددا من الزيارات التوعوية لأبناء جنوب ووسط سيناء

03:29 م الخميس 03 أغسطس 2023

شعار القوات المسلحة

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كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة الجيش الثالث الميداني زيارات لأبناء وسط وجنوب سيناء لعدد من المزارات التاريخية والمنشآت التعليمية والمشروعات التنموية بهدف زيادة وعيهم المعرفي بما تمتلكه مصر من تاريخ وريادة في مختلف المجالات.

واشتملت الزيارات على جولات تفقدية بمقر قيادة الجيش الثالث الميداني والمتحف الحربي القومي وبانوراما حرب أكتوبر وجامعة السويس ومصنع السويس للصلب.

واستمع الأبناء إلى شرح مفصل لكل المعالم التي تم زيارتها والتي ساهمت في زيادة مستوى المعرفة لديهم بحضارة الدولة المصرية العظيمة.

وفي ختام الزيارات، أعرب أبناء جنوب ووسط سيناء عن امتنانهم وتقديرهم لحرص قيادة الجيش الثالث الميداني على تنظيم تلك الزيارات التي عظمت من معلوماتهم المعرفية وأسهمت في إتاحة الفرصة لمشاهدة عدد من المعالم المصرية العريقة.​

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الجيش الثالث الميداني الزيارات التوعوية أبناء جنوب ووسط سيناء زيادة وعيهم المعرفي

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