الهند وليبيا واليابان وبنجلاديش.. خطوط جديدة تنضم لشبكة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

حققت شركة مصر للطيران طفرة كبيرة وزيادة فى أعداد الركاب خلال شهر يونيو الماضي بلغت 12% زيادة عن معدلاتها فى نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة فى نسبة الامتلاء على الطائرات بلغت 77% وزيادة فى عدد الرحلات الجوية بلغت 9 % بالإضافة إلى زيادة السعة المقعدية المعروضة على رحلاتها بنسبة 24 % مقارنة من الشهر ذاته العام الماضي.

وأعلنت الشركة، في بيان لها، وضع خطة شاملة لتطوير منظومة التشغيل والتحول الإلكتروني في جميع الخدمات بالكامل ، وكذلك تطوير الاستراحات والخدمات والأنظمة المقدمة للمسافرين، الأمر الذي يعكس ما تقدمه الشركة الوطنية من خدمات متميزة واستثنائية لركابها لتحقيق مستويات جديدة تؤهلها للمنافسة في أسواق الطيران العالمية ويعزز من عائداتها أرباحها التشغيلية، كما تخطط الشركة إلى توسيع شبكة الخطوط الجوية وتحديث أسطولها الجوي وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم والاستحواذ على حصة أكبر من حركة السفر من والى مصر، والتى تهدف إلى تعظيم العائدات والمساهمة فى تنمية موارد الدولة المصرية وتحويل قطاع الطيران المصرى إلى محور لجذب قطاعى السياحة و الاستثمار.

وتسعى الشركة خلال الفترة المقبلة إلى افتتاح عدداً من الخطوط الجديدة ، ومن المقرر ان تنطلق اولى رحلاتها الجوية إلى مدينة نيودلهى بالهند اعتباراً من شهر أغسطس الجاري بواقع 4 رحلات اسبوعيا، وتليها خطوط جوية جديدة الى كل من مدينة مصراتة بليبيا، ومدينة طوكيو باليابان بواقع رحلتين أسبوعيا لكل منهما وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل ، بالإضافة الى الخطوط الجديدة التي تم تشغيلها مؤخرا مثل دكا في دولة بنجلاديش مانشستر بالمملكة المتحدة.