أمطار ورمال ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 ايام المقبلة
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من الخميس 03 أغسطس 2023 إلى الثلاثاء 08 أغسطس 2023.
وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم، أنه يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء. ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.
وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:
الخميس 03 اغسطس 2023:
- شبورة مائية في الصباح الباكر حتي الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
-أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد حلايب شلاتين - أبو سمبل - بحيرة ناصر على فترات متقطعة، وقد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا.
- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد.
الجمعة 04 أغسطس 2023
تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة علي مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 20% تقريبا.
من السبت 05 أغسطس الى الثلاثاء 08 أغسطس 2023
- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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