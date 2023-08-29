"3 فناجين مش كفاية".. جمال شعبان يكشف المعدل الصحي لشرب القهوة ​

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، فوائد القهوة بالنسبة للقلب وخاصة للمصابين بمرض السكر.

وقال جمال شعبان، عبر حسابه على فيسبوك، إن القهوة مفيدة لقلوب المصابين بمرض السكر وتحافظ على صحة القلب والشرايين.

وأضاف عميد معهد القلب السابق: في دراسة إحصائية حديثة شملت 10 دراسات أجريت على أكثر من 82 ألف مريض بالسكر من النوع الثاني وُجِدت علاقة وثيقة بين معدل شرب القهوة ونقص معدل الوفاة وجلطات القلب والدماغ المؤدية للوفاة.

وتابع: الأشخاص الذين يحتسون 4 فناجين من القهوة يوميًا تقل الوفيات عندهم بنسبة 21% والوفيات من أمراض القلب والشرايين بنسبة 40% والوفيات من جلطات الشريان التاجي بنسبة 32% بالمقارنة بمن لا يحتسون القهوة.

وواصل جمال شعبان: الخبر السعيد الجديد لمحبي القهوة عن أهمية القهوة لصحة القلب والشرايين لمرضى السكر، فقد ذكرنا ونشرنا مرات عديدة أن القهوة مفيدة للأصحاء بالإضافة لمادة الكافيين المنشطة التي تحتوي أيضا على بعض الأحماض تسمى chlorogenic acids ومواد أخرى تسمى diterpenes وكلها مواد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب وهي مفيدة للقلب ولصحة الجسم.

وأشار إلى أن تناول من 3 إلى 5 فناجين قهوة يوميا يساهم في من أزمات القلب وجلطات الشرايين وتمنع اختلال كهرباء القلب والوقاية من السكتات الدماغية وجلطات المخ كما تمنع الفشل الكلوي الحاد وتساهم في الوقاية من تليف الأعصاب والزهايمر والعته المبكر، وتمنع سرطان الثدي والقولون، فضلا عن فوائدها للكبد حبث تمنع الإصابة بالكبد الدهني، كما أن تناول القهوة يعالج الاكتئاب وجفاف العين

وتساهم في الوقاية من بعض العدوى الميكروبية المستعصية.