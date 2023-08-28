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وزير التموين: مد فترة "الأوكازيون ‏الصيفي" حتى نهاية سبتمبر

10:30 ص الإثنين 28 أغسطس 2023

الدكتور علي المصيلحي

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كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا ‏وزاريًا بمد فترة الأوكازيون إلى 30 سبتمبر، ونص القرار الصادر من الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن يكون لكل محل أسبوعين، كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي ستشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع في دائرتها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل إلى ١٧٢٠ محلا تجاريا متنوع مابين أدوات منزلية وملابس ومنتجات جلدية، مشيرا إلى أن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، وأكد أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار علي عرض كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار المتحدث الرسمي معاون معالي ‏الوزير أحمد كمال إلى إن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، وإحداث حالة من الرواج التجاري ويساهم فى تلبية احتياجات المواطن من السلع بكل انواعها.

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علي المصيلحي الأوكازيون الصيفي وزير التموين الوزير أحمد كمال

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