برلماني: الاقتراح باستبدال الخبز بالدقيق في التموين "غير عملي"
كتب - سامح سيد :
قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: إن استبدال الخبز بالحصول على ١٠ كيلو دقيق في الدعم التمويني اقتراح غير عملي، متسائلًا: ماذا يفعل المواطن بالدقيق؟!.
وأوضح لمصراوي، أن هذا المقترح يصلح في القرى أكثر ولا يناسب الأهالي في المدن، مؤكدًا أن هذا شكل من أشكال التحايل للتخفيف عن دعم رغيف الخبز.
وأضاف أن الدعم التمويني انخفض بشكل كبير وذلك لارتفاع سعر المواد التموينية وانخفاض القيمة المادية للعملة المحلية، مشيرًا إلى أنه ضد الدعم النقدي لأنه يتضائل قيمته في التداول وتقل قيمة النقود.
وطالب البرلماني الحكومة بأن يكون الحصول على السلع التموينية بتحديد الكميات وليس بقيمة مادية مثل الحصول على ٥٠٠ جرام من الأرز مثلا أو ٥٠٠ جرام سكر الحصول على كميات وليس أسعار.
سوق مصراوى
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