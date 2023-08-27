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BBC

ماذا تستفيد مصر من الانضمام لـ"بريكس"؟ وزير التموين يجيب "فيديو"

03:26 م الأحد 27 أغسطس 2023

الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين

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كتب- إسلام لطفي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فوائد انضمام مصر لتجمع بريكس خلال الأيام الماضية.

وقال في فيديو نشرته وزارة التموين على قناتها الرسمية على "يوتيوب": الفائدة دائمًا بقدر المجهود، وبذلنا مجهودا ليس بالقليل مع روسيا والصين والهند، خاصة أن لدينا اتفاقية تجارية بعدم وجود جمارك مع البرازيل، بالتالي المجال مفتوح.

وأضاف: إذا استطعنا دعم البنية الأساسية اللازمة للتعامل بالعملات المحلية، سواء في مصر أو الدول الأخرى، يمكننا تقليل الفجوة الدولارية الموجودة في الميزان التجاري.

وتابع: ويُمكننا زيادة صادرتنا والتقليل من اعتمادنا على الدولار، خاصة في ظل الظروف التي نعيشها، حيث ستؤدي إلى انفراجة جيدة ونوع من ضبط التضخم.

واستطرد: ودخولنا في تجمع بريكس، سيكون أحد العوامل الدافعة لضبط هذا الأمر.

وأعلن قادة بريكس، انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.

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علي المصيلحي بريكس قمة بريكس وزير التموين

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