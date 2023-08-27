ماذا تستفيد مصر من الانضمام لـ"بريكس"؟ وزير التموين يجيب "فيديو"
كتب- إسلام لطفي:
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فوائد انضمام مصر لتجمع بريكس خلال الأيام الماضية.
وقال في فيديو نشرته وزارة التموين على قناتها الرسمية على "يوتيوب": الفائدة دائمًا بقدر المجهود، وبذلنا مجهودا ليس بالقليل مع روسيا والصين والهند، خاصة أن لدينا اتفاقية تجارية بعدم وجود جمارك مع البرازيل، بالتالي المجال مفتوح.
وأضاف: إذا استطعنا دعم البنية الأساسية اللازمة للتعامل بالعملات المحلية، سواء في مصر أو الدول الأخرى، يمكننا تقليل الفجوة الدولارية الموجودة في الميزان التجاري.
وتابع: ويُمكننا زيادة صادرتنا والتقليل من اعتمادنا على الدولار، خاصة في ظل الظروف التي نعيشها، حيث ستؤدي إلى انفراجة جيدة ونوع من ضبط التضخم.
واستطرد: ودخولنا في تجمع بريكس، سيكون أحد العوامل الدافعة لضبط هذا الأمر.
وأعلن قادة بريكس، انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.
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