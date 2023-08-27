محافظ الجيزة: طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري في هذه المنطقة

كتب- محمد أبو بكر:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال طلاء العقارات المحيطة بالطريق الدائري والتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لسرعة الانتهاء من القطاعات الجاري العمل بها وحل أى عقبات قد تواجههم في ذلك الشأن.

وفق بيان، جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية للأعمال والتي أوضح خلالها بأن الأعمال تأتي فى إطار الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، والتي تشمل تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والهادفة إلى تطوير المناطق المحيطة بالمتحف، وتحسين الصورة البصرية للمحاور والطرق المؤدية إليه لتحقيق المظهر الحضاري الذي يليق بمكانة الحضارة المصرية حول العالم.

وأكد محافظ الجيزة أن الأعمال تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة لها وأنه يتم مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة؛ لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال.

وأضاف راشد أنه يجرى الإنتهاء من العديد من مشروعات التطوير والتنمية بمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية والتي تتضمن، توفير ساحات إنتظار، ومواقف حضارية، وتطوير للعشوائيات، وتخطيط مرورى، والتي تهدف جميعها لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند افتتاح المتحف.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم .