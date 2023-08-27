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BBC

بالتعاون مع التضامن.. القوات المسلحة تنظم المرحلة الثانية من حملة (مودة) للمقبلين على الزواج

01:49 م الأحد 27 أغسطس 2023

شعار القوات المسلحة

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه انطلاقاً من حرص القوات المسلحة على استمرار تفعيل دورها التوعوى لأبنائها خلال فترة تجنيدهم بما يسهم في الإرتقاء بمستوياتهم الثقافية والمعرفية التى تمكنهم من القدرة على التعامل الأمثل مع حياتهم الاجتماعية بعد إنتهاء فترة تأديتهم الواجب الوطنى، تم تنظيم المرحلة الثانية من حملة (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.

ويهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كافة المشكلات التى قد تواجههم في المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم في حفظ واستقرار المجتمع المصري.​

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القوات المسلحة حملة مودة المقبلين على الزواج

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