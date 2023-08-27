المحسوسة على القاهرة 37 مئوية.. طقس اليوم شديد الحرارة

كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يسود اليوم الأحد طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى 35 درجة في الظل والمحسوسة 37 درجة.



وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الظل على بعض المناطق هي:

"الصورة"

وكانت كشفت الأرصاد الجوية أسباب الشعور بحرارة الجو على عدة عوامل منها نسبة الرطوبة في الهواء الجوي.

وأوضحت: عندما نقول أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة معنى هذا أن الهواء الجوي يكون محملا بنسبة عالية من بخار الماء هذه النسبة تؤثر على إحساسنا بالحرارة.

وتابعت هيئة الأرصاد: عندما تزداد الرطوبة في الهواء الجوي تقلل من معدل تبخر العرق عن الجلد لذلك يزداد الشعور بحرارة الجو على الرغم من أن درجة الحرارة المسجلة تكون أقل من درجة الحرارة المحسوسة بفارق ليس بقليل من الدرجات.