غدًا.. فرقة تخت السلم في قصر الأمير طاز

كتب- محمد شاكر :

يقيم قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء الأحد 27 أغسطس الجارى حفل غنائى لفرقة "تخت السلم".

تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى منها: "لما بسرح"، "اللي شالوا الهم"، "تخيلي"، "لسه بتهروا"، "درويش"، "الروح تشتاق"، "حالي ايه" ، "وهران - ( Don’t Let Me Be Misunderstood)"،"كان ليا يوم حبيب - (Englishman in New York)"، "الليلة يا سمرة+ (Billie Jean.