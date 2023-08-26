غدًا.. فرقة تخت السلم في قصر الأمير طاز
كتب- محمد شاكر :
يقيم قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء الأحد 27 أغسطس الجارى حفل غنائى لفرقة "تخت السلم".
تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغانى منها: "لما بسرح"، "اللي شالوا الهم"، "تخيلي"، "لسه بتهروا"، "درويش"، "الروح تشتاق"، "حالي ايه" ، "وهران - ( Don’t Let Me Be Misunderstood)"،"كان ليا يوم حبيب - (Englishman in New York)"، "الليلة يا سمرة+ (Billie Jean.
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