الطقس اليوم.. حار على القاهرة الكبرى ورمال مثارة على هذه المحافظة
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كتب- محمد نصار:
كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة على أغلب المناطق.
وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن يسود اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأشارت الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في الظل على بعض المناطق فهي كما يلي:
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