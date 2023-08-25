وزير الأوقاف يعقد اجتماعا بمديري المديريات بالعاصمة الإدارية الأحد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ظهر الأحد المقبل، اجتماعات بمديري المديريات على مستوى الجمهورية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويعد هذا الاجتماع، هو الأول لوزير الأوقاف بمديري المديريات على مستوى الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ أن تم الانتقال إليها مطلع يوليو الماضي.



ومن المقرر، أن يبحث وزير الأوقاف مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، طبيعة العمل وآخر ما توصل إليه البرنامج الصيفي بالمساجد، والكتب الموجودة بالمكتبات.

في الوقت نفسه، يبث التلفزيون وبعض القنوات الفضائية الخاصة والإذاعة المصرية، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مدينة العلمين الجديدة، ويلقي الخطبة الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، بتكليف من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ومن المقرر أن يتلو القارئ الشيخ عبدالكريم السيد الغيطاني آيات من الذكر الحكيم قبل بدء خطبة الجمعة.

وتدور خطبة اليوم الجمعة عن "قضاء الحوائج بين المسنون والمندوب"، وهي الخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف على جميع المساجد.