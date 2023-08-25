أمطار واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كاتدرائية السمائيين تستقبل أطفال المحافظات الحدودية ضمن أسبوع "أهل

"العمل": تدريب على مهنة الفندقة الشاملة.. تعرف على الشروط والتقديم



كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة، من الجمعة إلى الأربعاء 30 أغسطس 2023.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة: ملاحظة نشاط للرياح على بعض المناطق مما يقتل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

الجمعة 25 أغسطس:

شبورة مائية من 4 صباحاً حتى الـ 7صباحًا على بعض الطرق الزراعية والصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين)، قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30 % تقريبا) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من (70:50 كم/س) وارتفاع الأمواج من 2.5 3.5 متر).

السبت 26 اغسطس:

- أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين ) قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا.

نشـاط رياح على فترات متقطعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من (70:50 كم/س) وارتفاع الأمواج من 2.5 3.5 متر).

الأحد 27 اغسطس:

- أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين ) قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا.

نشـاط رياح على فترات متقطعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الاثنين 28 أغسطس إلى الأربعاء 30 أغسطس:

نشـاط رياح على فترات متقطعة، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.