رئيس زراعة النواب: تأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال الإنجازات ‎



كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: إن إعلان حزب مستقبل وطن تأييده ودعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتى نقلا لنبض الشارع المصري بهدف استكمال مسيرة الإنجازات التي بدأت قبل 10 سنوات.

وقال "الحصري"، في تصريحات له اليوم،: أن ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جدبدة يعد مطلب شعبي لمواصلة تلك الإنجازات التى شهدتها البلاد رغم التحديات العالمية التى تواجهها، مشيرًا إلى ان البلاد نجحت بفضل المشروعات القومية التى بدأها الرئيس في الصمود أمام تلك تداعيات تلك التحديات العالمية التي تسببت في انهيار عدد من الدول اقتصاديًا.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ما شهدته البلاد منذ ثورة 30 يونيو من إنجازات في مختلف القطاعات لا يستطيع أحد أن ينكره إلا إذا كان جاحدًا، ومن الطبيعي أن أي نجاح وإنجاز يمر بصعوبات خلال مراحل تنفيذه، وهو ما تحمله المصريين خلال الفترة الماضية بفضل عزيمتهم القوية.

واستشهد "الحصري"، بحجم الإنجاز الكبير الذي شهده قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه يعادل حجم الإنجاز الذي شهدته البلاد عبر تاريخها الحديث، حيث تم استصلاح نحو ٣ مليون فدان بفضل المشروعات القومية الزراعية، ما أدى إلي تصدر مصر المراكز الأولي عالميا في تصدير عدد من المحاصيل مثل الموالح والفراولة بالإضافة إلي المراكز الأولي في إنتاج الزيتون والتمور.

يذكر أن حزب مستقبل وطن، أعلن فى بيان له أمس الأربعاء، تأييده ودعمه ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ.