مدبولى: تكثيف الجهود مع بريكس للتعامل مع أزمة الغذاء



كتب- محمد أبو بكر:

رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بقرار تجمع بريكس بتوسيع عضويته وانضمام مصر وعدد من الدول للتحالف، موضحًا أن مصر حرصت على توثيق علاقته مع دول تجمع بريكس.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بقمة تحالف بريكس، أن هذه الخطوة ستساهم في جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه يجب علينا تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أزمة الغذاء وتبعاتها بما يلقى احتياجات الدول النامية.