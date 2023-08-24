برلماني يسأل وزير الصناعة عن معايير صناعة الأسلاك الكهربائية

كتب- نشأت علي:

تساءل الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن معايير صناعة الأسلاك الكهربائية.

وقال النائب، في بيان، الخميس، إن مصر تشهد بسبب قرارات تخفيف الأحمال انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، الأمر الذي قد ينجم عنه مشكلات في التوصيلات الخاصة بالأسلاك الكهربائية عند عودة التيار بشكل مفاجئ.

وأضاف هشام حسين: هذا الأمر يتطلب أن تكون هناك معايير جودة في صناعة الأسلاك تراعي مثل هذه الأزمات، حرصا على عدم حدوث أي مشكلات مثل الحرائق أو تعرض الأجهزة الكهربائية للتلف.

ووجه النائب سؤالا لوزير التجارة والصناعة عن معايير الجودة في صناعة الأسلاك الكهربائية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خطة لمواجهة مصانع بير السلم في هذه الصناعة المهمة.​