مستشار الرئيس يحذر من الإفراط في تناول المضادات الحيوية

كتب - أحمد جمعة:

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية.

وقال تاج الدين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "بصفة عامة نحذر من الإفراط في أي أدوية بدون استشارة طبية وبدون داعٍ".

وأوضح أن لدى كل دولة دليل استرشادي في الحالات التي تستدعي العلاج بالمضادات الحيوية، ومصر وضعها جيد في هذا الملف وليس كما يروج البعض.

وشدد مستشار الرئيس على ضرورة اتباع الدليل الاسترشادي، مضيفًا: "لدينا علماء وخبراء في المجال الطبي وجامعات على أعلى مستوى، ولا ينقصنا سوى التطبيق على أرض الواقع".

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