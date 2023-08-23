منح دراسية وبحثية بكلية التكنولوجيا والتعليم في حلوان.. تفاصيل

كتب- عمر كامل:

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عن فتح باب التقديم لمنح الطلاب وذلك للعام الجامعي 2023/2024 داخل المراكز والمعامل البحثية بالكلية، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية و الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

أوضح عميد الكلية أن المنح تأتي لدعم منظومة البحث العلمي عن طريق إعداد باحثين متخصصين في مختلف التخصصات لديهم مستوى عالي من الكفاءة والخبرة

في المعامل الآتية بالكلية:

1- معمل التحكم في الملوثات والضوضاء

2- معمل الطاقة الجديدة والمتجددة

3- معمل النانوتكنولوجي

وأضاف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن شروط التقديم تتمثل في:

1. أن يكون مصري الجنسية .

2. أن يكون من خريجي كلية التكنولوجيا والتعليم (التعليم الصناعي سابقا ) ـ جامعة حلوان.

3. أن يكون متفرغا تفرغا تاما للدراسة .

4. التفوق الدراسي في المرحلة الجامعية الأولي حيث يشترط الحصول علي تقدير جيد جدا على الاقل في سنة التخرج .

5. ألا يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أكثر من ثلاث سنوات لمنحه التفرغ ماجستير وألا يكون قد مضى على حصوله على درجة الماجستير أكثر من 3 سنوات لمنحة الدكتوراه .

6. ألا يزيد سن الدارس عن 26 عاما عند التقدم بأوراقه كطالب بحث ماجستير ولا يزيد عن 30 عاما عند التقدم بأوراقه كطالب بحث دكتوراه.

7. أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية أو اعفي منها ( بالنسبة للذكور ).

8. أن يقيد بالدراسات العليا بالكلية بالمرحلة المتقدم لها كطالب بحث.

9. يمكن الإعفاء من شرط واحد من الشروط الواردة في البندين رقم ( 5 ، 6 ).

كما نوه عميد الكلية إلي المستندات المطلوبة للتقديم هي :

1. أصل شهادة التخرج بالنسبة لطالب الماجستير وأصل شهادة التخرج والماجستير بالنسبة لطالب الدكتوراه ، أصل بيان تقديرات المقررات الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى .

2. أصل شهادة ميلاد حديثة .

3. صورة البطاقة الشخصية .

4. أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها .

5. شهادة حسن سير وسلوك .

6. إقرار بالتفرغ التام للدارسة وعدم قبول أي عمل آخر أثناء فترة المنحة .

7. شهادة قيد بالدراسات العليا .

8. عدد 6 صور شخصية .