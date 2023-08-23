هل امتحانا E.S.T و A.C.T معتمدان في تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية 2023؟

كتب- عمر كامل:

أكدت وزارة التعليم العالي أنه بالنسبة لطالب الثانوية الأجنبية ولديه رغبة التقدم للتنسيق واجتاز الطالب امتحان E.S.T أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم ووافق المجلس الأعلى للجامعات سيتم اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T والالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.

وبدأ مكتب التنسيق فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وحتى الخميس نهاية أغسطس بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

ويمكن بدء إدخال البيانات علي موقع التنسيق الإلكتروني حتى الموعد المقرر لانتهاء المرحلة، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً.

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