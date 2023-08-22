عبء وتشويه.. برلماني لوزارة الري: ارفعوا الكتل الخرسانية حول قلعة قايتباي

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وزارةَ الري، بالتدخل الفوري ورفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباي، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل وضع هذه الحواجز، بناء على الطلب المقدم من وزارة الآثار التي أبلغت "الري" أن تلك الكتل الخرسانية التي جرى إنزالها قبل سنوات بمحيط قلعة قايتباي في منطقة بحري بالإسكندرية، لم تعد ذات قيمة، بعد أن تم حماية الصخرة الأم والقلعة من نحر الشاطئ.

وأكد عصام، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تلك الكتل الخرسانية التي غيرت بشكل كامل المشهد المحيط بالقلعة والمعروف على مدار سنوات طويلة، وحجب رؤية القلعة لما حولها، ويشوه مشهدها، وقد كان مقبولًا وجودها في ظل مشروع الحماية الذي كانت تقوم به وزارة الري، لحماية القلعة، ولكن اليوم في ظل عمل لسان بحري جديد يحجز الأمواج، وبعيد عن جسم القلعة، أصبحت تلك الكتل بلا قيمة، ولا فائدة لها؛ بل أصبحت عبئًا وتشويهًا لقيمة الأثر الخالد الذي هو رمز مدينة الإسكندرية.

وأشاد النائب بالأعمال التي تمت من وزارتَي الآثار والري لحماية هذا الأثر العظيم الذي يفتخر به كل مصري، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة استجابة وزارة الري لطلبات وزارة الآثار، لاستكمال المهمة على أكمل وجه، واستعادة رونق قلعة قايتباي كما عرفناها من قبل.